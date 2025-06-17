Сьогоднішня ціна HALO AI (HALO)

Поточна ціна HALO AI (HALO) сьогодні становить 0,118723 USD з ринковою капіталізацією $ 118,72K USD. Ціна HALO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HALO AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни HALO AI протягом дня — +4,65%

- циркуляційна пропозиція – 1,00M USD

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