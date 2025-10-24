Інформація щодо ціни Halo (HLO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,04466995$ 0,04466995 $ 0,04466995 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -13,87% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,87%

Актуальна ціна Halo (HLO) становить --. За останні 24 години HLO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HLO становить $ 0,04466995, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то HLO змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -13,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Halo (HLO)

Ринкова капіталізація $ 49,37K$ 49,37K $ 49,37K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 497,93K$ 497,93K $ 497,93K Циркуляційне постачання 208,21M 208,21M 208,21M Загальна пропозиція 2 100 000 000,0 2 100 000 000,0 2 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Halo — $ 49,37K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HLO — 208,21M, зі загальною пропозицією 2100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 497,93K.