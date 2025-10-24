Актуальна ціна Halo сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HLO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HLO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Halo сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HLO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HLO на MEXC вже зараз.

Логотип Halo

Ціна Halo (HLO)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 HLO до USD:

$0,00023711
$0,00023711
0,00%1D
USD
Графік ціни Halo (HLO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:13:38 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Halo (HLO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0,04466995
$ 0,04466995

$ 0
$ 0

-13,87%

-13,87%

Актуальна ціна Halo (HLO) становить --. За останні 24 години HLO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HLO становить $ 0,04466995, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то HLO змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -13,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Halo (HLO)

$ 49,37K
$ 49,37K

$ 497,93K
$ 497,93K

208,21M
208,21M

2 100 000 000,0
2 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Halo — $ 49,37K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HLO — 208,21M, зі загальною пропозицією 2100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 497,93K.

Історія ціни Halo (HLO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Halo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Halo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Halo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Halo до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0+2,27%
60 днів$ 0+14,45%
90 днів$ 0--

Що таке Halo (HLO)

Halo(halo.social) is designed to build a revolutionary monetization layer within the SocialFi field. We aim to create a new paradigm of UBI (Universal Basic Income) that grants ownership to everyone. By integrating AI, Web3 DID, and Wallet Aggregator, and implementing decentralized governance, Halo is dedicated to transforming the way social influence is monetized and fostering a system of fair and equitable profit sharing.

Прогноз ціни Halo (USD)

Скільки коштуватиме Halo (HLO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Halo (HLO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Halo.

Перегляньте прогноз ціни Halo вже зараз!

HLO до місцевих валют

Токеноміка Halo (HLO)

Розуміння токеноміки Halo (HLO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HLO зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Halo (HLO)

Скільки сьогодні коштує Halo (HLO)?
Актуальна ціна HLO у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна HLO до USD?
Поточна ціна HLO до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Halo?
Ринкова капіталізація HLO — $ 49,37K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція HLO?
Циркуляційна пропозиція HLO — 208,21M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) HLO?
HLO досяг історичної максимальної ціни у 0,04466995 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) HLO?
Історична мінімальна ціна HLO становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі HLO?
Актуальний обсяг торгівлі HLO за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна HLO цього року?
HLO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни HLO для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:13:38 (UTC+8)

