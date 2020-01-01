Токеноміка Hall of Legends (HOL) Дізнайтеся ключову інформацію про Hall of Legends (HOL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hall of Legends (HOL) Hall of Legends is a celebrity fan engagement platform leveraging the collective power of celebrities to support social causes globally. Celebrities will be from multiple fields such as sports, music etc.. Hall of Legends initially will organize events with the onboarded celebrities whereby token holders can participate and engage with their favorite celebrities. All proceeds of the event will be donated to charity for social causes. Further, a marketplace fan engagement platform will be created such that fans can pay with tokens for experience with their favorite celebrities Офіційний вебсайт: https://www.halloflegends.io Купити HOL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hall of Legends (HOL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hall of Legends (HOL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,77K $ 2,77K $ 2,77K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 255,02M $ 255,02M $ 255,02M FDV (повністю розведена вартість): $ 10,88K $ 10,88K $ 10,88K Історичний максимум: $ 0,148657 $ 0,148657 $ 0,148657 Історичний мінімум: $ 0,0000087 $ 0,0000087 $ 0,0000087 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Hall of Legends (HOL)

Токеноміка Hall of Legends (HOL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hall of Legends (HOL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HOL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HOL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HOL, досліджуйте ціну токена HOL в реальному часі!

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