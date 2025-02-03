Сьогоднішня ціна Hall of Legends (HOL)

Поточна ціна Hall of Legends (HOL) сьогодні становить 0.129526 USD з ринковою капіталізацією $ 18.15M USD. Ціна HOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hall of Legends:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.99K USD

- зміна ціни Hall of Legends протягом дня — +4.08%

- циркуляційна пропозиція – 140.00M USD

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