Ціна Hall of Legends (HOL)
Поточна ціна Hall of Legends (HOL) сьогодні становить 0.129526 USD з ринковою капіталізацією $ 18.15M USD. Ціна HOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hall of Legends:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.99K USD
- зміна ціни Hall of Legends протягом дня — +4.08%
- циркуляційна пропозиція – 140.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hall of Legends до USD становила $ +0.00508213.
За останні 30 днів зміна ціни Hall of Legends до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hall of Legends до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hall of Legends до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00508213
|+4.08%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hall of Legends: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.86%
+4.08%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hall of Legends is a celebrity fan engagement platform leveraging the collective power of celebrities to support social causes globally. Celebrities will be from multiple fields such as sports, music etc.. Hall of Legends initially will organize events with the onboarded celebrities whereby token holders can participate and engage with their favorite celebrities. All proceeds of the event will be donated to charity for social causes. Further, a marketplace fan engagement platform will be created such that fans can pay with tokens for experience with their favorite celebrities
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