Ціна Half Shiba Inu (SHIB0.5)
Поточна ціна Half Shiba Inu (SHIB0.5) сьогодні становить 0.053851 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHIB0.5 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Half Shiba Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.21K USD
- зміна ціни Half Shiba Inu протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Half Shiba Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Half Shiba Inu до USD становила $ -0.0106933761.
За останні 60 днів зміна ціни Half Shiba Inu до USD становила $ -0.0084742464.
За останні 90 днів зміна ціни Half Shiba Inu до USD становила $ -0.005774692502757635.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0106933761
|-19.85%
|60 днів
|$ -0.0084742464
|-15.73%
|90 днів
|$ -0.005774692502757635
|-9.68%
Останній аналіз цін Half Shiba Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-12.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HALF SHIBA INU (SHIB0.5) is an ERC-20 meme token that is one of the first tokens to be paired with $SHIB LP. To utilize $SHIB token and prevent bots and snipers. SHIB0.5 is inspired by the meme token $SHIB and the potential launch of Shibarium. Half Shib Inu has successfully launched its NFT collection, called "HALF SHIBOSHIS", which featured 1000 NFTS. The NFTs can be purchased on secondary marketplaces (https://opensea.io/collection/half-shiboshis)
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