Сьогоднішня ціна Half Shiba Inu (SHIB0.5)

Поточна ціна Half Shiba Inu (SHIB0.5) сьогодні становить 0.053851 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHIB0.5 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Half Shiba Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.21K USD

- зміна ціни Half Shiba Inu протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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