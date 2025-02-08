Ціна Half Orange Drinking Lemonade (HODL)
Поточна ціна Half Orange Drinking Lemonade (HODL) сьогодні становить 0.00009954 USD з ринковою капіталізацією $ 100.01K USD. Ціна HODL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Half Orange Drinking Lemonade:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.82K USD
- зміна ціни Half Orange Drinking Lemonade протягом дня — +1.77%
- циркуляційна пропозиція – 999.82M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Half Orange Drinking Lemonade до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Half Orange Drinking Lemonade до USD становила $ -0.0000341866.
За останні 60 днів зміна ціни Half Orange Drinking Lemonade до USD становила $ -0.0000868094.
За останні 90 днів зміна ціни Half Orange Drinking Lemonade до USD становила $ -0.0017180358050467939.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.77%
|30 днів
|$ -0.0000341866
|-34.34%
|60 днів
|$ -0.0000868094
|-87.21%
|90 днів
|$ -0.0017180358050467939
|-94.52%
Останній аналіз цін Half Orange Drinking Lemonade: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.52%
+1.77%
-34.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We came across this meme token and were immediately sold on it. "HODL" is one of the most popular crypto terms in the world and when we saw what the meme was about, we knew this token would have a future. Our vision is to make the term "HODL" more than just a few words but an actual personality. Our goal is to be able to bring this term to life by giving it a unique identity that people in the crypto space can connect to.
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