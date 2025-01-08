Сьогоднішня ціна Haku Ryujin (HAKU)

Поточна ціна Haku Ryujin (HAKU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HAKU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Haku Ryujin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.29 USD

- зміна ціни Haku Ryujin протягом дня — -1.14%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін HAKU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни HAKU.