Сьогоднішня ціна HAKU (HAKU)

Поточна ціна HAKU (HAKU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22.55K USD. Ціна HAKU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HAKU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 754.59 USD

- зміна ціни HAKU протягом дня — -17.81%

- циркуляційна пропозиція – 999.42M USD

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