Ціна HAKU (HAKU)
Поточна ціна HAKU (HAKU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22.55K USD. Ціна HAKU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HAKU:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 754.59 USD
- зміна ціни HAKU протягом дня — -17.81%
- циркуляційна пропозиція – 999.42M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HAKU до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HAKU до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HAKU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HAKU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-17.81%
|30 днів
|$ 0
|-81.46%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HAKU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.48%
-17.81%
-13.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Haku is a chubby and shy spirit known for his ability to bring luck to those who earn his trust, he guard fragments of ancient wisdom. Many seek him for his mysterious aura, but only the kind-hearted can glimpse his true magic. We going to create a wisdom community based on long term, we got lot of people on board, haku want to be a cult coin and a character loved by everyone. people already lovin him!
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