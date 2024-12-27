Ціна Hakka Finance (HAKKA)
Поточна ціна Hakka Finance (HAKKA) сьогодні становить 0.00262208 USD з ринковою капіталізацією $ 766.57K USD. Ціна HAKKA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hakka Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 118.14 USD
- зміна ціни Hakka Finance протягом дня — +0.78%
- циркуляційна пропозиція – 292.49M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hakka Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hakka Finance до USD становила $ -0.0001636261.
За останні 60 днів зміна ціни Hakka Finance до USD становила $ +0.0004818942.
За останні 90 днів зміна ціни Hakka Finance до USD становила $ +0.0002002741293399404.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.78%
|30 днів
|$ -0.0001636261
|-6.24%
|60 днів
|$ +0.0004818942
|+18.38%
|90 днів
|$ +0.0002002741293399404
|+8.27%
Останній аналіз цін Hakka Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
+0.78%
+4.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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