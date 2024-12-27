Сьогоднішня ціна Hakka Finance (HAKKA)

Поточна ціна Hakka Finance (HAKKA) сьогодні становить 0.00262208 USD з ринковою капіталізацією $ 766.57K USD. Ціна HAKKA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hakka Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 118.14 USD

- зміна ціни Hakka Finance протягом дня — +0.78%

- циркуляційна пропозиція – 292.49M USD

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