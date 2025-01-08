Сьогоднішня ціна HairyPlotterFTX (FTX)

Поточна ціна HairyPlotterFTX (FTX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 62.39K USD. Ціна FTX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HairyPlotterFTX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.81 USD

- зміна ціни HairyPlotterFTX протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 4.76B USD

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