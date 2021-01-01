Токеноміка HairDAO (HAIR) Дізнайтеся ключову інформацію про HairDAO (HAIR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація HairDAO (HAIR) What is the project about? HairDAO is a BioDAO (part of the DeSci movement) dedicated to funding early-stage hair loss R&D. We believe that by increasing early stage funding, we'll be able to bring new hair loss treatments to market. What makes your project unique? Nobody else is using crypto to facilitate innovation in the real world via generation of hair loss IP. History of your project. We launched in November 2021 and have been apart of the first bio.xyz cohort (with VitaDAO, AthenaDAO, ValleyDAO, and PsyDAO). In November 2021, we minted our first IP-NFT in relation to our first study, which is testing the impact of T3 and T4 Thyroid Hormones on human scalp skin organ cultures. Here's the link to our IP-NFT: https://etherscan.io/nft/0x0dccd55fc2f116d0f0b82942cd39f4f6a5d88f65/1 What’s next for your project? We have an entire pipeline of hair loss research studies that we plan to fund, conduct, and mint as IP-NFT's until we find the cure for hair loss. What can your token be used for? While we'll likely include more utility down the line, right now our token is a governance token. 1 HAIR = 1 vote. See our snapshot here: https://gov.hairdao.xyz/#/ Офіційний вебсайт: https://www.hairdao.xyz/ Whitepaper: https://uploads-ssl.webflow.com/61a12cfcc8291d38310ab2a4/61fb7b4f82f61e246e1d1f10_HairDAO%20White%20Paper.pdf Купити HAIR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни HairDAO (HAIR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена HairDAO (HAIR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 23,29M $ 23,29M $ 23,29M Загальна пропозиція: $ 1,53M $ 1,53M $ 1,53M Циркуляційна пропозиція: $ 690,64K $ 690,64K $ 690,64K FDV (повністю розведена вартість): $ 51,71M $ 51,71M $ 51,71M Історичний максимум: $ 150,38 $ 150,38 $ 150,38 Історичний мінімум: $ 2,35 $ 2,35 $ 2,35 Поточна ціна: $ 33,72 $ 33,72 $ 33,72 Дізнайтеся більше про ціну HairDAO (HAIR)

Токеноміка HairDAO (HAIR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки HairDAO (HAIR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HAIR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HAIR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HAIR, досліджуйте ціну токена HAIR в реальному часі!

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