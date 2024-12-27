Сьогоднішня ціна HairDAO (HAIR)

Поточна ціна HairDAO (HAIR) сьогодні становить 78.65 USD з ринковою капіталізацією $ 50.78M USD. Ціна HAIR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HairDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 242.90 USD

- зміна ціни HairDAO протягом дня — +2.93%

- циркуляційна пропозиція – 646.04K USD

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