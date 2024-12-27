Сьогоднішня ціна HAIR (HAIR)

Поточна ціна HAIR (HAIR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 744.99K USD. Ціна HAIR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HAIR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.11K USD

- зміна ціни HAIR протягом дня — +12.49%

- циркуляційна пропозиція – 6.00B USD

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