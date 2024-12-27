Ціна HAIR (HAIR)
Поточна ціна HAIR (HAIR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 744.99K USD. Ціна HAIR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HAIR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.11K USD
- зміна ціни HAIR протягом дня — +12.49%
- циркуляційна пропозиція – 6.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HAIR до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HAIR до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HAIR до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HAIR до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+12.49%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HAIR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.26%
+12.49%
+70.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$HAIR is more than a meme coin—it’s a movement for hair supremacy and growth on the Aptos blockchain. Inspired by the legendary contrast between Brian Armstrong’s baldness and Mo Shaikh’s glorious hair, $HAIR rallies the community around the power of a full head of hair. Beyond the laughs, $HAIR is a cultural phenomenon that calls to embrace CEO grindset energy, hustle culture, and personal growth—all while fueling Aptos with viral energy.
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