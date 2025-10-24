Інформація щодо ціни HAiO (HAIO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,02075484 $ 0,02075484 $ 0,02075484 Мін. за 24 год $ 0,02182443 $ 0,02182443 $ 0,02182443 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,02075484$ 0,02075484 $ 0,02075484 Макс. за 24 год $ 0,02182443$ 0,02182443 $ 0,02182443 Рекордний максимум $ 0,04475526$ 0,04475526 $ 0,04475526 Найнижча ціна $ 0,01719764$ 0,01719764 $ 0,01719764 Зміна ціни (за 1 год) -0,26% Зміна ціни (1 дн.) +4,49% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,56% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,56%

Актуальна ціна HAiO (HAIO) становить $0,02168615. За останні 24 години HAIO торгувався між мінімумом у $ 0,02075484 і максимумом у $ 0,02182443, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HAIO становить $ 0,04475526, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01719764.

Що стосується короткострокових результатів, то HAIO змінився на -0,26% за останню годину, +4,49% за 24 години та на -2,56% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо HAiO (HAIO)

Ринкова капіталізація $ 6,38M$ 6,38M $ 6,38M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21,76M$ 21,76M $ 21,76M Циркуляційне постачання 292,98M 292,98M 292,98M Загальна пропозиція 999 987 464,9381567 999 987 464,9381567 999 987 464,9381567

Поточна ринкова капіталізація HAiO — $ 6,38M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HAIO — 292,98M, зі загальною пропозицією 999987464.9381567. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,76M.