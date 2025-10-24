Актуальна ціна HAiO сьогодні становить 0,02168615 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HAIO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HAIO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна HAiO сьогодні становить 0,02168615 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HAIO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HAIO на MEXC вже зараз.

Докладніше про HAIO

Інформація про ціну HAIO

Офіційний вебсайт HAIO

Токеноміка HAIO

Прогноз ціни HAIO

Актуальна ціна 1 HAIO до USD:

$0,02168615
+4,40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни HAiO (HAIO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:13:31 (UTC+8)

Інформація щодо ціни HAiO (HAIO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,02075484
Мін. за 24 год
$ 0,02182443
Макс. за 24 год

$ 0,02075484
$ 0,02182443
$ 0,04475526
$ 0,01719764
-0,26%

+4,49%

-2,56%

-2,56%

Актуальна ціна HAiO (HAIO) становить $0,02168615. За останні 24 години HAIO торгувався між мінімумом у $ 0,02075484 і максимумом у $ 0,02182443, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HAIO становить $ 0,04475526, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01719764.

Що стосується короткострокових результатів, то HAIO змінився на -0,26% за останню годину, +4,49% за 24 години та на -2,56% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо HAiO (HAIO)

$ 6,38M
--
$ 21,76M
292,98M
999 987 464,9381567
Поточна ринкова капіталізація HAiO — $ 6,38M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HAIO — 292,98M, зі загальною пропозицією 999987464.9381567. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,76M.

Історія ціни HAiO (HAIO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HAiO до USD становила $ +0,00093131.
За останні 30 днів зміна ціни HAiO до USD становила $ +0,0031497896.
За останні 60 днів зміна ціни HAiO до USD становила $ -0,0064861626.
За останні 90 днів зміна ціни HAiO до USD становила $ -0,01685814136232991.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00093131+4,49%
30 днів$ +0,0031497896+14,52%
60 днів$ -0,0064861626-29,90%
90 днів$ -0,01685814136232991-43,73%

Що таке HAiO (HAIO)

HAiO is an AI-powered Web3 music platform where anyone can create, curate, and monetize music using autonomous AI Agents. It removes traditional barriers like skills, tools, and licensing by enabling instant music generation and smart playlist creation. Through Agent-Fi, users can stake and co-own AI Agents as NFTs, turning engagement into earnings. HAiO serves creators, listeners, and developers with tools to build, stream, and scale music experiences on-chain.

Ресурс HAiO (HAIO)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни HAiO (USD)

Скільки коштуватиме HAiO (HAIO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів HAiO (HAIO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо HAiO.

Перегляньте прогноз ціни HAiO вже зараз!

HAIO до місцевих валют

Токеноміка HAiO (HAIO)

Розуміння токеноміки HAiO (HAIO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HAIO зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про HAiO (HAIO)

Скільки сьогодні коштує HAiO (HAIO)?
Актуальна ціна HAIO у USD становить 0,02168615 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна HAIO до USD?
Поточна ціна HAIO до USD — $ 0,02168615. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація HAiO?
Ринкова капіталізація HAIO — $ 6,38M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція HAIO?
Циркуляційна пропозиція HAIO — 292,98M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) HAIO?
HAIO досяг історичної максимальної ціни у 0,04475526 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) HAIO?
Історична мінімальна ціна HAIO становила 0,01719764 USD.
Який обсяг торгівлі HAIO?
Актуальний обсяг торгівлі HAIO за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна HAIO цього року?
HAIO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни HAIO для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:13:31 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.