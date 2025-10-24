Актуальна ціна haHYPE сьогодні становить 40,93 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HAHYPE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HAHYPE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна haHYPE сьогодні становить 40,93 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HAHYPE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HAHYPE на MEXC вже зараз.

Ціна haHYPE (HAHYPE)

Актуальна ціна 1 HAHYPE до USD:

$40,93
$40,93
+6,20%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни haHYPE (HAHYPE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:13:24 (UTC+8)

Інформація щодо ціни haHYPE (HAHYPE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 38,51
$ 38,51
Мін. за 24 год
$ 41,2
$ 41,2
Макс. за 24 год

$ 38,51
$ 38,51

$ 41,2
$ 41,2

$ 59,84
$ 59,84

$ 14,81
$ 14,81

+0,04%

+6,30%

+9,14%

+9,14%

Актуальна ціна haHYPE (HAHYPE) становить $40,93. За останні 24 години HAHYPE торгувався між мінімумом у $ 38,51 і максимумом у $ 41,2, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HAHYPE становить $ 59,84, тоді як його історичний мінімум — $ 14,81.

Що стосується короткострокових результатів, то HAHYPE змінився на +0,04% за останню годину, +6,30% за 24 години та на +9,14% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо haHYPE (HAHYPE)

$ 4,30M
$ 4,30M

--
--

$ 4,30M
$ 4,30M

104,96K
104,96K

104 958,36793931
104 958,36793931

Поточна ринкова капіталізація haHYPE — $ 4,30M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HAHYPE — 104,96K, зі загальною пропозицією 104958.36793931. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,30M.

Історія ціни haHYPE (HAHYPE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни haHYPE до USD становила $ +2,43.
За останні 30 днів зміна ціни haHYPE до USD становила $ -3,7396799610.
За останні 60 днів зміна ціни haHYPE до USD становила $ -4,0704230120.
За останні 90 днів зміна ціни haHYPE до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +2,43+6,30%
30 днів$ -3,7396799610-9,13%
60 днів$ -4,0704230120-9,94%
90 днів$ 0--

Що таке haHYPE (HAHYPE)

Harmonix Finance is a structured liquidity layer for Hyperliquid that packages hedge-fund-grade strategies into user-friendly on-chain vaults, delivering sustainable, risk-managed returns to both retail and institutional investors.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс haHYPE (HAHYPE)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни haHYPE (USD)

Скільки коштуватиме haHYPE (HAHYPE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів haHYPE (HAHYPE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо haHYPE.

Перегляньте прогноз ціни haHYPE вже зараз!

HAHYPE до місцевих валют

Токеноміка haHYPE (HAHYPE)

Розуміння токеноміки haHYPE (HAHYPE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HAHYPE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про haHYPE (HAHYPE)

Скільки сьогодні коштує haHYPE (HAHYPE)?
Актуальна ціна HAHYPE у USD становить 40,93 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна HAHYPE до USD?
Поточна ціна HAHYPE до USD — $ 40,93. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація haHYPE?
Ринкова капіталізація HAHYPE — $ 4,30M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція HAHYPE?
Циркуляційна пропозиція HAHYPE — 104,96K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) HAHYPE?
HAHYPE досяг історичної максимальної ціни у 59,84 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) HAHYPE?
Історична мінімальна ціна HAHYPE становила 14,81 USD.
Який обсяг торгівлі HAHYPE?
Актуальний обсяг торгівлі HAHYPE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна HAHYPE цього року?
HAHYPE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни HAHYPE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:13:24 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.