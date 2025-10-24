Інформація щодо ціни haHYPE (HAHYPE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 38,51 Макс. за 24 год $ 41,2 Рекордний максимум $ 59,84 Найнижча ціна $ 14,81 Зміна ціни (за 1 год) +0,04% Зміна ціни (1 дн.) +6,30% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,14%

Актуальна ціна haHYPE (HAHYPE) становить $40,93. За останні 24 години HAHYPE торгувався між мінімумом у $ 38,51 і максимумом у $ 41,2, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HAHYPE становить $ 59,84, тоді як його історичний мінімум — $ 14,81.

Що стосується короткострокових результатів, то HAHYPE змінився на +0,04% за останню годину, +6,30% за 24 години та на +9,14% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо haHYPE (HAHYPE)

Ринкова капіталізація $ 4,30M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,30M Циркуляційне постачання 104,96K Загальна пропозиція 104 958,36793931

Поточна ринкова капіталізація haHYPE — $ 4,30M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HAHYPE — 104,96K, зі загальною пропозицією 104958.36793931. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,30M.