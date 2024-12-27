Ціна HahaYes (RIZO)
Поточна ціна HahaYes (RIZO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.68M USD. Ціна RIZO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HahaYes:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 897.82K USD
- зміна ціни HahaYes протягом дня — +2.55%
- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HahaYes до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HahaYes до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HahaYes до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HahaYes до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.55%
|30 днів
|$ 0
|-42.05%
|60 днів
|$ 0
|+1,269.12%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HahaYes: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.51%
+2.55%
+24.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HahaYes is a memecoin that pays homage to Elon Musk's favorite meme and hedgehog, Rizo. Beginning in 2019 and continuing up until this year, Elon’s been displaying his affection for the HahaYes meme in a variety of cryptic ways. Elon first showcased the meme on the Tesla Model Y order confirmation page. Shortly after, Elon tweets the HahaYes meme with the comment “S3XY”. More recently, Rizo, the hedgehog, was featured on the Tesla Cyberbeer. And if that wasn’t enough, as of today, Elon placed Rizo as an easter egg on the Tesla Cybertruck Homepage. Lastly, if you were to purchase a Tesla Cybertruck right now, you’d be greeted by Rizo on the Cybertruck order confirmation page. With Elon dropping all these cryptic easter eggs, we all wonder, where will Rizo show up next?
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