Ціна HAGGORD (HAGGORD)
Поточна ціна HAGGORD (HAGGORD) сьогодні становить 0.103613 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HAGGORD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HAGGORD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.93K USD
- зміна ціни HAGGORD протягом дня — +4.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HAGGORD до USD становила $ +0.00413007.
За останні 30 днів зміна ціни HAGGORD до USD становила $ +0.0631322608.
За останні 60 днів зміна ціни HAGGORD до USD становила $ -0.0074883083.
За останні 90 днів зміна ціни HAGGORD до USD становила $ -0.04052577774483144.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00413007
|+4.15%
|30 днів
|$ +0.0631322608
|+60.93%
|60 днів
|$ -0.0074883083
|-7.22%
|90 днів
|$ -0.04052577774483144
|-28.11%
Останній аналіз цін HAGGORD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6.45%
+4.15%
+67.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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RM0.46522237
|1 HAGGORD до TRY
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|1 HAGGORD до JPY
¥16.38846821
|1 HAGGORD до RUB
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₹8.89206766
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Rp1,671.17718539
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R$0.6320393
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C$0.14816659
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৳12.6200634
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Bs5.491489
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