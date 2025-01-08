Сьогоднішня ціна HAGGORD (HAGGORD)

Поточна ціна HAGGORD (HAGGORD) сьогодні становить 0.103613 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HAGGORD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HAGGORD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.93K USD

- зміна ціни HAGGORD протягом дня — +4.15%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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