Інформація щодо ціни Haedal Staked WAL (HAWAL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,236644 $ 0,236644 $ 0,236644 Мін. за 24 год $ 0,271968 $ 0,271968 $ 0,271968 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,236644$ 0,236644 $ 0,236644 Макс. за 24 год $ 0,271968$ 0,271968 $ 0,271968 Рекордний максимум $ 0,455937$ 0,455937 $ 0,455937 Найнижча ціна $ 0,129313$ 0,129313 $ 0,129313 Зміна ціни (за 1 год) +0,19% Зміна ціни (1 дн.) +6,97% Зміна ціни (за 7 дн.) +17,08% Зміна ціни (за 7 дн.) +17,08%

Актуальна ціна Haedal Staked WAL (HAWAL) становить $0,253132. За останні 24 години HAWAL торгувався між мінімумом у $ 0,236644 і максимумом у $ 0,271968, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HAWAL становить $ 0,455937, тоді як його історичний мінімум — $ 0,129313.

Що стосується короткострокових результатів, то HAWAL змінився на +0,19% за останню годину, +6,97% за 24 години та на +17,08% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Haedal Staked WAL (HAWAL)

Ринкова капіталізація $ 40,75K$ 40,75K $ 40,75K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 40,75K$ 40,75K $ 40,75K Циркуляційне постачання 160,00K 160,00K 160,00K Загальна пропозиція 160 000,0 160 000,0 160 000,0

Поточна ринкова капіталізація Haedal Staked WAL — $ 40,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HAWAL — 160,00K, зі загальною пропозицією 160000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 40,75K.