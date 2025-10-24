Актуальна ціна Haedal Staked WAL сьогодні становить 0,253132 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HAWAL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HAWAL на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Haedal Staked WAL сьогодні становить 0,253132 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HAWAL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HAWAL на MEXC вже зараз.

Докладніше про HAWAL

Інформація про ціну HAWAL

Офіційний вебсайт HAWAL

Токеноміка HAWAL

Прогноз ціни HAWAL

Логотип Haedal Staked WAL

Ціна Haedal Staked WAL (HAWAL)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 HAWAL до USD:

$0,252897
+6,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Haedal Staked WAL (HAWAL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:13:18 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Haedal Staked WAL (HAWAL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,236644
Мін. за 24 год
$ 0,271968
Макс. за 24 год

$ 0,236644
$ 0,271968
$ 0,455937
$ 0,129313
+0,19%

+6,97%

+17,08%

+17,08%

Актуальна ціна Haedal Staked WAL (HAWAL) становить $0,253132. За останні 24 години HAWAL торгувався між мінімумом у $ 0,236644 і максимумом у $ 0,271968, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HAWAL становить $ 0,455937, тоді як його історичний мінімум — $ 0,129313.

Що стосується короткострокових результатів, то HAWAL змінився на +0,19% за останню годину, +6,97% за 24 години та на +17,08% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Haedal Staked WAL (HAWAL)

$ 40,75K
--
$ 40,75K
160,00K
160 000,0
Поточна ринкова капіталізація Haedal Staked WAL — $ 40,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HAWAL — 160,00K, зі загальною пропозицією 160000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 40,75K.

Історія ціни Haedal Staked WAL (HAWAL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Haedal Staked WAL до USD становила $ +0,01648877.
За останні 30 днів зміна ціни Haedal Staked WAL до USD становила $ -0,0851220898.
За останні 60 днів зміна ціни Haedal Staked WAL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Haedal Staked WAL до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,01648877+6,97%
30 днів$ -0,0851220898-33,62%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Haedal Staked WAL (HAWAL)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Haedal Staked WAL (HAWAL)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Haedal Staked WAL (USD)

Скільки коштуватиме Haedal Staked WAL (HAWAL) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Haedal Staked WAL (HAWAL) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Haedal Staked WAL.

Перегляньте прогноз ціни Haedal Staked WAL вже зараз!

HAWAL до місцевих валют

Токеноміка Haedal Staked WAL (HAWAL)

Розуміння токеноміки Haedal Staked WAL (HAWAL) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HAWAL зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Haedal Staked WAL (HAWAL)

Скільки сьогодні коштує Haedal Staked WAL (HAWAL)?
Актуальна ціна HAWAL у USD становить 0,253132 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна HAWAL до USD?
Поточна ціна HAWAL до USD — $ 0,253132. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Haedal Staked WAL?
Ринкова капіталізація HAWAL — $ 40,75K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція HAWAL?
Циркуляційна пропозиція HAWAL — 160,00K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) HAWAL?
HAWAL досяг історичної максимальної ціни у 0,455937 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) HAWAL?
Історична мінімальна ціна HAWAL становила 0,129313 USD.
Який обсяг торгівлі HAWAL?
Актуальний обсяг торгівлі HAWAL за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна HAWAL цього року?
HAWAL може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни HAWAL для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.