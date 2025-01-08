Ціна Haedal Staked SUI (HASUI)
Поточна ціна Haedal Staked SUI (HASUI) сьогодні становить 4.9 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HASUI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Haedal Staked SUI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 828.90K USD
- зміна ціни Haedal Staked SUI протягом дня — -7.67%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Haedal Staked SUI до USD становила $ -0.407391174957139.
За останні 30 днів зміна ціни Haedal Staked SUI до USD становила $ +0.5516919800.
За останні 60 днів зміна ціни Haedal Staked SUI до USD становила $ +5.3581392200.
За останні 90 днів зміна ціни Haedal Staked SUI до USD становила $ +2.9583753728578118.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.407391174957139
|-7.67%
|30 днів
|$ +0.5516919800
|+11.26%
|60 днів
|$ +5.3581392200
|+109.35%
|90 днів
|$ +2.9583753728578118
|+152.37%
Останній аналіз цін Haedal Staked SUI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.92%
-7.67%
+12.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
haSUI stands for Haedal staked SUI, it is minted when you stake SUI via Haedal.This is a yield bearing token which represents your ownership of the SUI staked via Haedal.As the staking pool earns validator rewards for securing the Sui network, the value of haSUI will appreciate vs SUI. haSUI will have all primary utilities of SUI, and is usable across the Sui ecosystem.
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