Ціна Haedal Staked SUI (HASUI)

USD

Графік ціни Haedal Staked SUI (HASUI) в реальному часі

$4.92
$4.92$4.92
-7.20%(1D)

Сьогоднішня ціна Haedal Staked SUI (HASUI)

Поточна ціна Haedal Staked SUI (HASUI) сьогодні становить 4.9 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HASUI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Haedal Staked SUI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 828.90K USD
- зміна ціни Haedal Staked SUI протягом дня — -7.67%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Haedal Staked SUI (HASUI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Haedal Staked SUI до USD становила $ -0.407391174957139.
За останні 30 днів зміна ціни Haedal Staked SUI до USD становила $ +0.5516919800.
За останні 60 днів зміна ціни Haedal Staked SUI до USD становила $ +5.3581392200.
За останні 90 днів зміна ціни Haedal Staked SUI до USD становила $ +2.9583753728578118.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.407391174957139-7.67%
30 днів$ +0.5516919800+11.26%
60 днів$ +5.3581392200+109.35%
90 днів$ +2.9583753728578118+152.37%

Аналіз цін Haedal Staked SUI (HASUI)

Останній аналіз цін Haedal Staked SUI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 4.89
$ 4.89$ 4.89

$ 5.4
$ 5.4$ 5.4

$ 5.6
$ 5.6$ 5.6

-1.92%

-7.67%

+12.06%

Ринкова інформація Haedal Staked SUI (HASUI)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 828.90K
$ 828.90K$ 828.90K

0.00
0.00 0.00

Що таке Haedal Staked SUI ( HASUI)

haSUI stands for Haedal staked SUI, it is minted when you stake SUI via Haedal.This is a yield bearing token which represents your ownership of the SUI staked via Haedal.As the staking pool earns validator rewards for securing the Sui network, the value of haSUI will appreciate vs SUI. haSUI will have all primary utilities of SUI, and is usable across the Sui ecosystem.

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Ресурс Haedal Staked SUI (HASUI)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

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HASUI до місцевих валют

1 HASUI до AUD
A$7.84
1 HASUI до GBP
3.92
1 HASUI до EUR
4.704
1 HASUI до USD
$4.9
1 HASUI до MYR
RM22.001
1 HASUI до TRY
173.117
1 HASUI до JPY
¥775.033
1 HASUI до RUB
525.525
1 HASUI до INR
420.518
1 HASUI до IDR
Rp79,032.247
1 HASUI до PHP
285.964
1 HASUI до EGP
￡E.248.136
1 HASUI до BRL
R$29.89
1 HASUI до CAD
C$7.007
1 HASUI до BDT
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1 HASUI до NGN
7,573.391
1 HASUI до UAH
208.446
1 HASUI до VES
Bs259.7
1 HASUI до PKR
Rs1,373.274
1 HASUI до KZT
2,604.987
1 HASUI до THB
฿169.589
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NT$161.063
1 HASUI до CHF
Fr4.41
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HK$38.073
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