Сьогоднішня ціна Haedal Staked SUI (HASUI)

Поточна ціна Haedal Staked SUI (HASUI) сьогодні становить 4.9 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HASUI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Haedal Staked SUI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 828.90K USD

- зміна ціни Haedal Staked SUI протягом дня — -7.67%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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