Сьогоднішня ціна had to take profits sir

Поточна ціна had to take profits sir (HTTPS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 25.71% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HTTPS до USD становить $ 0 за HTTPS.

had to take profits sir наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 88,966, з циркуляційною пропозицією у 999.44M HTTPS. Протягом останніх 24 годин HTTPS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00324123, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HTTPS змінився на +2.71% за останню годину та на +30.20% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо had to take profits sir (HTTPS)

Ринкова капіталізація $ 88.97K$ 88.97K $ 88.97K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 88.97K$ 88.97K $ 88.97K Циркуляційне постачання 999.44M 999.44M 999.44M Загальна пропозиція 999,436,497.305359 999,436,497.305359 999,436,497.305359

Поточна ринкова капіталізація had to take profits sir — $ 88.97K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HTTPS — 999.44M, зі загальною пропозицією 999436497.305359. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 88.97K.