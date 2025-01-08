Ціна Hack Token (HACK)
Поточна ціна Hack Token (HACK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.08K USD. Ціна HACK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hack Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 585.42 USD
- зміна ціни Hack Token протягом дня — -1.78%
- циркуляційна пропозиція – 999.50M USD
Отримуйте оновлення цін HACK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни HACK.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hack Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hack Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hack Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hack Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.78%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hack Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.93%
-1.78%
+9.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is HackTheAI? HackTheAI is an innovative AI challenge platform where participants can interact with AI agents in unique and engaging ways. Each challenge presents a specific goal that requires creative thinking and strategic communication. How do I participate? To participate: Connect your Solana walletEach message costs 0.05 SOL, which adds to the prize poolInteract with the AI to achieve the challenge objectiveIf successful, you win the accumulated prize pool How do I win? To win, you must interact with the AI based on its given win condition. Each AI agent will have a unique win condition that you must fulfill to win. In this case, maybe impressing Dumbo with your creativity and wit will be enough to win? What happens if nobody is able to achieve the win condition? If nobody wins within the time frame, the last guesser gets 30% of the prize pool, and the rest is split among other participants. Each guess in the last hour adds another hour to the timer.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 HACK до AUD
A$--
|1 HACK до GBP
￡--
|1 HACK до EUR
€--
|1 HACK до USD
$--
|1 HACK до MYR
RM--
|1 HACK до TRY
₺--
|1 HACK до JPY
¥--
|1 HACK до RUB
₽--
|1 HACK до INR
₹--
|1 HACK до IDR
Rp--
|1 HACK до PHP
₱--
|1 HACK до EGP
￡E.--
|1 HACK до BRL
R$--
|1 HACK до CAD
C$--
|1 HACK до BDT
৳--
|1 HACK до NGN
₦--
|1 HACK до UAH
₴--
|1 HACK до VES
Bs--
|1 HACK до PKR
Rs--
|1 HACK до KZT
₸--
|1 HACK до THB
฿--
|1 HACK до TWD
NT$--
|1 HACK до CHF
Fr--
|1 HACK до HKD
HK$--
|1 HACK до MAD
.د.م--