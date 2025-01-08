Сьогоднішня ціна Hack Token (HACK)

Поточна ціна Hack Token (HACK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.08K USD. Ціна HACK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hack Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 585.42 USD

- зміна ціни Hack Token протягом дня — -1.78%

- циркуляційна пропозиція – 999.50M USD

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