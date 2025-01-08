Сьогоднішня ціна HACK ($HACK)

Поточна ціна HACK ($HACK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 162.67K USD. Ціна $HACK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HACK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.70K USD

- зміна ціни HACK протягом дня — -3.49%

- циркуляційна пропозиція – 888.88M USD

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