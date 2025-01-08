Сьогоднішня ціна HachikoSolana (HACHI)

Поточна ціна HachikoSolana (HACHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.02K USD. Ціна HACHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HachikoSolana:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 123.99 USD

- зміна ціни HachikoSolana протягом дня — -9.13%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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