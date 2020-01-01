Токеноміка Hachiko Sol (HACHI) Дізнайтеся ключову інформацію про Hachiko Sol (HACHI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hachiko Sol (HACHI) Celebrating the world's most loyal dog in crypto Hachiko is one of the most famous & legendary dog in the world from Japan Hachiko, an Akita dog born in 1923, waited at Shibuya Station daily for his owner, Professor Ueno. After Ueno's sudden death, Hachiko continued waiting at the station for almost 10 years, becoming a symbol of loyalty worldwide. The Hachiko Memecoin symbolizes loyalty and perseverance, inspired by Hachiko's story. In the volatile crypto world, it aims to build a lasting, trustworthy community focused on long-term value and commitment to the project. Офіційний вебсайт: https://www.hachiko-token.com Купити HACHI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hachiko Sol (HACHI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hachiko Sol (HACHI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 72,09K $ 72,09K $ 72,09K Загальна пропозиція: $ 999,69M $ 999,69M $ 999,69M Циркуляційна пропозиція: $ 999,69M $ 999,69M $ 999,69M FDV (повністю розведена вартість): $ 72,09K $ 72,09K $ 72,09K Історичний максимум: $ 0,00424685 $ 0,00424685 $ 0,00424685 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Hachiko Sol (HACHI)

Токеноміка Hachiko Sol (HACHI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hachiko Sol (HACHI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HACHI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HACHI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HACHI, досліджуйте ціну токена HACHI в реальному часі!

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