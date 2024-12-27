Ціна Hachiko Sol (HACHI)
Поточна ціна Hachiko Sol (HACHI) сьогодні становить 0.00010563 USD з ринковою капіталізацією $ 105.79K USD. Ціна HACHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hachiko Sol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 134.19K USD
- зміна ціни Hachiko Sol протягом дня — -0.96%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hachiko Sol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hachiko Sol до USD становила $ -0.0000738214.
За останні 60 днів зміна ціни Hachiko Sol до USD становила $ -0.0000960001.
За останні 90 днів зміна ціни Hachiko Sol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.96%
|30 днів
|$ -0.0000738214
|-69.88%
|60 днів
|$ -0.0000960001
|-90.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hachiko Sol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.28%
-0.96%
-24.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Celebrating the world's most loyal dog in crypto Hachiko is one of the most famous & legendary dog in the world from Japan Hachiko, an Akita dog born in 1923, waited at Shibuya Station daily for his owner, Professor Ueno. After Ueno's sudden death, Hachiko continued waiting at the station for almost 10 years, becoming a symbol of loyalty worldwide. The Hachiko Memecoin symbolizes loyalty and perseverance, inspired by Hachiko's story. In the volatile crypto world, it aims to build a lasting, trustworthy community focused on long-term value and commitment to the project.
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