Ціна Hachiko (HACHIKO)
Поточна ціна Hachiko (HACHIKO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HACHIKO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hachiko:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 156.06 USD
- зміна ціни Hachiko протягом дня — -6.50%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hachiko до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hachiko до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hachiko до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hachiko до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.50%
|30 днів
|$ 0
|-44.25%
|60 днів
|$ 0
|-30.87%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hachiko: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-6.50%
-0.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hachiko - The most loyal dog.
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