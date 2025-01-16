Ціна Hachi Inu (HACHI INU)
Поточна ціна Hachi Inu (HACHI INU) сьогодні становить 0.03071809 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HACHI INU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hachi Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 92.53 USD
- зміна ціни Hachi Inu протягом дня — +0.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hachi Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hachi Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hachi Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hachi Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.28%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hachi Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.32%
+0.28%
-4.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hachi Inu is a fun, community-driven meme token inspired by the loyal spirit of the Hachiko dog. The project aims to bring together cryptocurrency enthusiasts through humor and a shared love for memes. With a strong focus on building a vibrant community, Hachi Inu seeks to create value for its holders by leveraging social media, community engagement, and rewarding loyal supporters. It’s a lighthearted, decentralized project that combines meme culture with the potential for growth in the crypto space.
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