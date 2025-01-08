Ціна Hachi (HACHI)
Поточна ціна Hachi (HACHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HACHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hachi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.11K USD
- зміна ціни Hachi протягом дня — +1.67%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hachi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hachi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hachi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hachi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.67%
|30 днів
|$ 0
|-12.90%
|60 днів
|$ 0
|-27.77%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hachi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.00%
+1.67%
+18.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
There was once a dog so loyal that he changed the perspective of an entire culture. He was loyal taught well by his master professor Ueno that steady attendance outweighed sheer luck and raw talent, that steady participation was paramount to success. Hachi Token is a decentralized experiment co-founded by Faber, a developer, and Aramis to practice the perspective of the Hachi approach of showing up everyday and being loyal. Hachi focuses on building a community around encouraging, emphasizing, and benefitting those that show up every day by rewarding them with Loyalty tokens for staking their Hachi tokens. Loyalty tokens are a necessary component to support the Hachi ecosystem.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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