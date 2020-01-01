Токеноміка Hacash (HAC) Дізнайтеся ключову інформацію про Hacash (HAC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hacash (HAC) Hacash is a peer-to-peer currency system that inherits Satoshi Nakamoto's vision, offering the same decentralization and security as Bitcoin. However, Hacash(HAC) enables what Bitcoin cannot in a fully decentralized setting: the adjustment of monetary supply as needed to stabilize purchasing power. The currency system comprises three different types of Proof of Work (PoW) coins: HACD, BTC, and HAC. These are fairly distributed without pre-mine or centralized management. Furthermore, Hacash is a programmable PoW Layer 1. It addresses the issues of low security and state bloat in Ethereum's smart contract, which reduce the degree of decentralization. Its technical architecture is divided into three layers: layer 1 is mainly used for the creation, distribution and settlement of 3 currencies, layer 2 facilitates large-scale instant payment through a channel chain payment network, and the layer 3 supports various Rollups and multi-chain technologies. Офіційний вебсайт: https://hacash.org/ Whitepaper: https://hacash.org/whitepaper.pdf Купити HAC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hacash (HAC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hacash (HAC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 798,57K $ 798,57K $ 798,57K Загальна пропозиція: $ 1,40M $ 1,40M $ 1,40M Циркуляційна пропозиція: $ 1,40M $ 1,40M $ 1,40M FDV (повністю розведена вартість): $ 799,41K $ 799,41K $ 799,41K Історичний максимум: $ 46,68 $ 46,68 $ 46,68 Історичний мінімум: $ 0,308666 $ 0,308666 $ 0,308666 Поточна ціна: $ 0,572491 $ 0,572491 $ 0,572491 Дізнайтеся більше про ціну Hacash (HAC)

Токеноміка Hacash (HAC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hacash (HAC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HAC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HAC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HAC, досліджуйте ціну токена HAC в реальному часі!

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