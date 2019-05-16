Токеноміка Hacash Diamond (HACD) Дізнайтеся ключову інформацію про Hacash Diamond (HACD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hacash Diamond (HACD) Hacash Diamond (HACD) is the native currency and a Non-Fungible Token (NFT) on Hacash layer 1. Each HACD is uniquely composed of six letters inscription, randomly generated from the characters WTYUIAHXVMEKBSZN, resulting in a total of 16,777,216 possible HACDs. The first HACD, featuring the letters "NHMYYM," was mined and generated through a bidding process on May 16, 2019. Similar to Bitcoin, HACD has a finite total supply and is produced through mining. However, a maximum of 58 HACDs can be mined each day, with the mining difficulty continuously increasing. Theoretically, it would take about 800 years to mine all HACDs, but like gold, they have a defined total quantity that can never be fully mined. In terms of currency usage, HACD is primarily utilized for value storage. The production of HACD requires not only mining but also bidding using HAC(Hacash). The completed bids result in the destruction of HAC, thus regulating HAC's supply to maintain its purchasing power stability. In the NFT space, HACD is recognized as the first Proof of Work (PoW) NFT, and daily on-chain auction NFT. It is also referred to as a "visual Bitcoin." Additionally, each HACD can be transformed into different artistic forms based on unique generative art rules, known as PoW generative art, adding to its value as a unique art collectible. Офіційний вебсайт: https://hacd.art/ Whitepaper: https://hacash.org/whitepaper.pdf Купити HACD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hacash Diamond (HACD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hacash Diamond (HACD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,17M $ 1,17M $ 1,17M Загальна пропозиція: $ 114,08K $ 114,08K $ 114,08K Циркуляційна пропозиція: $ 114,07K $ 114,07K $ 114,07K FDV (повністю розведена вартість): $ 1,17M $ 1,17M $ 1,17M Історичний максимум: $ 802,49 $ 802,49 $ 802,49 Історичний мінімум: $ 9,78 $ 9,78 $ 9,78 Поточна ціна: $ 10,23 $ 10,23 $ 10,23 Дізнайтеся більше про ціну Hacash Diamond (HACD)

Токеноміка Hacash Diamond (HACD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hacash Diamond (HACD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HACD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HACD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HACD, досліджуйте ціну токена HACD в реальному часі!

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