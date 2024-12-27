Сьогоднішня ціна Hacash Diamond (HACD)

Поточна ціна Hacash Diamond (HACD) сьогодні становить 34.48 USD з ринковою капіталізацією $ 3.58M USD. Ціна HACD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hacash Diamond:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.66K USD

- зміна ціни Hacash Diamond протягом дня — -1.90%

- циркуляційна пропозиція – 103.92K USD

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