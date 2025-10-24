Актуальна ціна Habitat сьогодні становить 0,089247 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HABITAT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HABITAT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Habitat сьогодні становить 0,089247 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HABITAT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HABITAT на MEXC вже зараз.

$0,089247
+2,70%1D
Графік ціни Habitat (HABITAT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:13:11 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Habitat (HABITAT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,086879
Мін. за 24 год
$ 0,091123
Макс. за 24 год

$ 0,086879
$ 0,091123
$ 0,173107
$ 0,04370948
-0,13%

+2,73%

-1,34%

-1,34%

Актуальна ціна Habitat (HABITAT) становить $0,089247. За останні 24 години HABITAT торгувався між мінімумом у $ 0,086879 і максимумом у $ 0,091123, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HABITAT становить $ 0,173107, тоді як його історичний мінімум — $ 0,04370948.

Що стосується короткострокових результатів, то HABITAT змінився на -0,13% за останню годину, +2,73% за 24 години та на -1,34% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Habitat (HABITAT)

$ 6,57M
--
$ 8,94M
73,56M
99 999 839,80412586
Поточна ринкова капіталізація Habitat — $ 6,57M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HABITAT — 73,56M, зі загальною пропозицією 99999839.80412586. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,94M.

Історія ціни Habitat (HABITAT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Habitat до USD становила $ +0,0023687.
За останні 30 днів зміна ціни Habitat до USD становила $ +0,0078846065.
За останні 60 днів зміна ціни Habitat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Habitat до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0023687+2,73%
30 днів$ +0,0078846065+8,83%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Habitat (HABITAT)

Habitat converts wasted renewable energy into AI compute power. Over 100 TWh of renewable electricity is curtailed globally each year, representing billions in lost value. We address this by deploying industrial-scale edge data centers that redirect surplus energy into productive compute, with an upcoming marketplace where operators can source customers and keep hardware profitable.

We run 45 MW of solar infrastructure with 1.5 GW in the pipeline, building decentralized AI and Web3 hardware infrastructure created for and powered by the crypto community.

Ресурс Habitat (HABITAT)

Прогноз ціни Habitat (USD)

HABITAT до місцевих валют

Токеноміка Habitat (HABITAT)

Розуміння токеноміки Habitat (HABITAT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HABITAT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Habitat (HABITAT)

Скільки сьогодні коштує Habitat (HABITAT)?
Актуальна ціна HABITAT у USD становить 0,089247 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна HABITAT до USD?
Поточна ціна HABITAT до USD — $ 0,089247. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Habitat?
Ринкова капіталізація HABITAT — $ 6,57M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція HABITAT?
Циркуляційна пропозиція HABITAT — 73,56M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) HABITAT?
HABITAT досяг історичної максимальної ціни у 0,173107 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) HABITAT?
Історична мінімальна ціна HABITAT становила 0,04370948 USD.
Який обсяг торгівлі HABITAT?
Актуальний обсяг торгівлі HABITAT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна HABITAT цього року?
HABITAT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни HABITAT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:13:11 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Habitat (HABITAT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.