Інформація щодо ціни Habitat (HABITAT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,086879 $ 0,086879 $ 0,086879 Мін. за 24 год $ 0,091123 $ 0,091123 $ 0,091123 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,086879$ 0,086879 $ 0,086879 Макс. за 24 год $ 0,091123$ 0,091123 $ 0,091123 Рекордний максимум $ 0,173107$ 0,173107 $ 0,173107 Найнижча ціна $ 0,04370948$ 0,04370948 $ 0,04370948 Зміна ціни (за 1 год) -0,13% Зміна ціни (1 дн.) +2,73% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,34% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,34%

Актуальна ціна Habitat (HABITAT) становить $0,089247. За останні 24 години HABITAT торгувався між мінімумом у $ 0,086879 і максимумом у $ 0,091123, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HABITAT становить $ 0,173107, тоді як його історичний мінімум — $ 0,04370948.

Що стосується короткострокових результатів, то HABITAT змінився на -0,13% за останню годину, +2,73% за 24 години та на -1,34% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Habitat (HABITAT)

Ринкова капіталізація $ 6,57M$ 6,57M $ 6,57M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,94M$ 8,94M $ 8,94M Циркуляційне постачання 73,56M 73,56M 73,56M Загальна пропозиція 99 999 839,80412586 99 999 839,80412586 99 999 839,80412586

Поточна ринкова капіталізація Habitat — $ 6,57M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HABITAT — 73,56M, зі загальною пропозицією 99999839.80412586. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,94M.