Ціна Habi (HABI)
Поточна ціна Habi (HABI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.83K USD. Ціна HABI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Habi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.52 USD
- зміна ціни Habi протягом дня — -7.83%
- циркуляційна пропозиція – 991.56M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Habi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Habi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Habi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Habi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.83%
|30 днів
|$ 0
|-25.94%
|60 днів
|$ 0
|-9.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Habi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.49%
-7.83%
-4.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Habi is a project on the Solana blockchain centered around a whimsical flying rabbit named Habi, who embarks on a global adventure driven by his love for music. The project includes the creation of a Music Bot and the exploration of diverse musical cultures worldwide. Habi captures the essence of each locale through photographs, documenting his journey. The project aims to showcase the transformative power of music and Habi's pursuit of the legendary 1 Billion Market Cap, ultimately reflecting on themes of fulfillment and generational wealth.
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