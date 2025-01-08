Сьогоднішня ціна Habi (HABI)

Поточна ціна Habi (HABI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.83K USD. Ціна HABI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Habi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.52 USD

- зміна ціни Habi протягом дня — -7.83%

- циркуляційна пропозиція – 991.56M USD

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