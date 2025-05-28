Ціна H4SHFund (H4SH)
Поточна ціна H4SHFund (H4SH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 175,62K USD. Ціна H4SH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності H4SHFund:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни H4SHFund протягом дня — +12,25%
- циркуляційна пропозиція – 861,26M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни H4SHFund до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни H4SHFund до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни H4SHFund до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни H4SHFund до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+12,25%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін H4SHFund: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,13%
+12,25%
-10,46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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