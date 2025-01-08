Ціна H4CK Terminal by Virtuals (H4CK)
Поточна ціна H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) сьогодні становить 0.01672263 USD з ринковою капіталізацією $ 16.56M USD. Ціна H4CK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності H4CK Terminal by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 756.82K USD
- зміна ціни H4CK Terminal by Virtuals протягом дня — -12.15%
- циркуляційна пропозиція – 990.39M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни H4CK Terminal by Virtuals до USD становила $ -0.0023144759744574.
За останні 30 днів зміна ціни H4CK Terminal by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни H4CK Terminal by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни H4CK Terminal by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0023144759744574
|-12.15%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін H4CK Terminal by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.10%
-12.15%
+18.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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