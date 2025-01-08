Ціна h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ)
Поточна ціна h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 71.85K USD. Ціна H2W6GM6JZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності h2w6gm6jz:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.06K USD
- зміна ціни h2w6gm6jz протягом дня — -3.79%
- циркуляційна пропозиція – 919.64M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни h2w6gm6jz до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни h2w6gm6jz до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни h2w6gm6jz до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни h2w6gm6jz до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.79%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін h2w6gm6jz: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.85%
-3.79%
-32.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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