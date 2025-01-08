Сьогоднішня ціна h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ)

Поточна ціна h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 71.85K USD. Ціна H2W6GM6JZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності h2w6gm6jz:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.06K USD

- зміна ціни h2w6gm6jz протягом дня — -3.79%

- циркуляційна пропозиція – 919.64M USD

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