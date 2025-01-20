Ціна H2O Securities (H2ON)
Поточна ціна H2O Securities (H2ON) сьогодні становить 0.00442373 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна H2ON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності H2O Securities:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.46 USD
- зміна ціни H2O Securities протягом дня — -37.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни H2O Securities до USD становила $ -0.002616756169019684.
За останні 30 днів зміна ціни H2O Securities до USD становила $ +0.0017907307.
За останні 60 днів зміна ціни H2O Securities до USD становила $ +0.0026813616.
За останні 90 днів зміна ціни H2O Securities до USD становила $ -0.0002904676917391675.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.002616756169019684
|-37.16%
|30 днів
|$ +0.0017907307
|+40.48%
|60 днів
|$ +0.0026813616
|+60.61%
|90 днів
|$ -0.0002904676917391675
|-6.16%
Останній аналіз цін H2O Securities: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
-37.16%
-0.19%
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