Сьогоднішня ціна H2O Dao (H2O)

Поточна ціна H2O Dao (H2O) сьогодні становить 0.112301 USD з ринковою капіталізацією $ 92.55M USD. Ціна H2O до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності H2O Dao:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 164.92K USD

- зміна ціни H2O Dao протягом дня — -14.46%

- циркуляційна пропозиція – 825.00M USD

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