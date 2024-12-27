Ціна H2O Dao (H2O)
Поточна ціна H2O Dao (H2O) сьогодні становить 0.112301 USD з ринковою капіталізацією $ 92.55M USD. Ціна H2O до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності H2O Dao:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 164.92K USD
- зміна ціни H2O Dao протягом дня — -14.46%
- циркуляційна пропозиція – 825.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни H2O Dao до USD становила $ -0.0189977156643756.
За останні 30 днів зміна ціни H2O Dao до USD становила $ -0.0288222987.
За останні 60 днів зміна ціни H2O Dao до USD становила $ -0.0356820256.
За останні 90 днів зміна ціни H2O Dao до USD становила $ -0.04535009225288515.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0189977156643756
|-14.46%
|30 днів
|$ -0.0288222987
|-25.66%
|60 днів
|$ -0.0356820256
|-31.77%
|90 днів
|$ -0.04535009225288515
|-28.76%
Останній аналіз цін H2O Dao: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6.81%
-14.46%
-14.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
H2O DAO is the world's first decentralized community organization dedicated to providing community members with the latest and most popular blockchain industry information and industry benefits. H2O is the world's first decentralized community organization dedicated to providing community members with the latest and most popular blockchain information as well as industry benefits. Established by community members on their own initiative to help others enjoy industry development dividends, spread the spirit of decentralization, and shape brand value while helping the growth of the blockchain space.
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