Ціна H2Finance (YFIH2)
Поточна ціна H2Finance (YFIH2) сьогодні становить 0.537675 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YFIH2 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності H2Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.92 USD
- зміна ціни H2Finance протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни H2Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни H2Finance до USD становила $ +0.1121509398.
За останні 60 днів зміна ціни H2Finance до USD становила $ -0.0556689338.
За останні 90 днів зміна ціни H2Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.1121509398
|+20.86%
|60 днів
|$ -0.0556689338
|-10.35%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін H2Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-29.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
From H2. Finance we help energy companies to invest on green energy projects by being supported with our YFIH2 token.
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