Сьогоднішня ціна H2Finance (YFIH2)

Поточна ціна H2Finance (YFIH2) сьогодні становить 0.537675 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YFIH2 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності H2Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.92 USD

- зміна ціни H2Finance протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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