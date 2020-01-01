Токеноміка H2 Finance ($H2)

Токеноміка H2 Finance ($H2)

Дізнайтеся ключову інформацію про H2 Finance ($H2), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація H2 Finance ($H2)

Shape your future in DeFi with H2 Finance, the first DEX on the Cronos zkEVM chain

Офіційний вебсайт:
https://h2.finance/
Whitepaper:
https://docs.h2.finance/

Токеноміка та аналіз ціни H2 Finance ($H2)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена H2 Finance ($H2), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 626,96K
$ 626,96K$ 626,96K
Загальна пропозиція:
$ 7,42B
$ 7,42B$ 7,42B
Циркуляційна пропозиція:
$ 706,16M
$ 706,16M$ 706,16M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 6,58M
$ 6,58M$ 6,58M
Історичний максимум:
$ 0,066501
$ 0,066501$ 0,066501
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0,0008913
$ 0,0008913$ 0,0008913

Токеноміка H2 Finance ($H2): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки H2 Finance ($H2) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $H2, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $H2, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $H2, досліджуйте ціну токена $H2 в реальному часі!

Прогноз ціни $H2

Хочете знати, куди рухається $H2? Наша сторінка прогнозу ціни $H2 поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.