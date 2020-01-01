Токеноміка H2 Finance ($H2) Дізнайтеся ключову інформацію про H2 Finance ($H2), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни H2 Finance ($H2) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена H2 Finance ($H2), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 626,96K $ 626,96K $ 626,96K Загальна пропозиція: $ 7,42B $ 7,42B $ 7,42B Циркуляційна пропозиція: $ 706,16M $ 706,16M $ 706,16M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,58M $ 6,58M $ 6,58M Історичний максимум: $ 0,066501 $ 0,066501 $ 0,066501 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0008913 $ 0,0008913 $ 0,0008913 Дізнайтеся більше про ціну H2 Finance ($H2)

Токеноміка H2 Finance ($H2): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки H2 Finance ($H2) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $H2, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $H2, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $H2, досліджуйте ціну токена $H2 в реальному часі!

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