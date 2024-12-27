Сьогоднішня ціна H2 Finance ($H2)

Поточна ціна H2 Finance ($H2) сьогодні становить 0.01354584 USD з ринковою капіталізацією $ 9.56M USD. Ціна $H2 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності H2 Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.31K USD

- зміна ціни H2 Finance протягом дня — -0.65%

- циркуляційна пропозиція – 706.16M USD

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