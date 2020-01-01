Токеноміка H1DR4 by Virtuals (H1DR4) Дізнайтеся ключову інформацію про H1DR4 by Virtuals (H1DR4), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація H1DR4 by Virtuals (H1DR4) What is H1DR4_Agent? H1DR4 is an advanced AI agent developed under the G.A.M.E. Protocol framework, aimed at transforming how we interact with and analyze digital information. By integrating agentic features on the X platform, H1DR4 monitors trending topics worldwide, engages with media outlets, fact-checks information leveraging OSINT and web search, and reports findings in real time. Its primary mission is to detect inaccuracies, uncover new leads, and assist in resolving both ongoing and unresolved cases by connecting real-time data with historical evidence. Офіційний вебсайт: https://www.h1dr4.dev/ Whitepaper: https://medium.com/@wexbt/h1dr4-6b6fdc119514 Купити H1DR4 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни H1DR4 by Virtuals (H1DR4) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена H1DR4 by Virtuals (H1DR4), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 443,01K $ 443,01K $ 443,01K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 443,01K $ 443,01K $ 443,01K Історичний максимум: $ 0,01014832 $ 0,01014832 $ 0,01014832 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00044301 $ 0,00044301 $ 0,00044301 Дізнайтеся більше про ціну H1DR4 by Virtuals (H1DR4)

Токеноміка H1DR4 by Virtuals (H1DR4): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки H1DR4 by Virtuals (H1DR4) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів H1DR4, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів H1DR4, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку H1DR4, досліджуйте ціну токена H1DR4 в реальному часі!

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