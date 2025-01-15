Сьогоднішня ціна H1DR4 by Virtuals (H1DR4)

Поточна ціна H1DR4 by Virtuals (H1DR4) сьогодні становить 0.00429977 USD з ринковою капіталізацією $ 4.30M USD. Ціна H1DR4 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності H1DR4 by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 458.66K USD

- зміна ціни H1DR4 by Virtuals протягом дня — +16.12%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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