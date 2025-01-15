Ціна H1DR4 by Virtuals (H1DR4)
Поточна ціна H1DR4 by Virtuals (H1DR4) сьогодні становить 0.00429977 USD з ринковою капіталізацією $ 4.30M USD. Ціна H1DR4 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності H1DR4 by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 458.66K USD
- зміна ціни H1DR4 by Virtuals протягом дня — +16.12%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни H1DR4 by Virtuals до USD становила $ +0.00059688.
За останні 30 днів зміна ціни H1DR4 by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни H1DR4 by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни H1DR4 by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00059688
|+16.12%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін H1DR4 by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+7.27%
+16.12%
-34.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is H1DR4_Agent? H1DR4 is an advanced AI agent developed under the G.A.M.E. Protocol framework, aimed at transforming how we interact with and analyze digital information. By integrating agentic features on the X platform, H1DR4 monitors trending topics worldwide, engages with media outlets, fact-checks information leveraging OSINT and web search, and reports findings in real time. Its primary mission is to detect inaccuracies, uncover new leads, and assist in resolving both ongoing and unresolved cases by connecting real-time data with historical evidence.
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