Токеноміка Gyroscope GYD (GYD) Дізнайтеся ключову інформацію про Gyroscope GYD (GYD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Gyroscope GYD (GYD) GYD is a resilient stablecoin with risk control on auto-pilot. GYD is fully backed by a set of assets with fundamental innovations in risk control built in at the protocol level to automate diversification and redundancy. These innovations include automated risk diversification rules, optimized minting and redemption design that guides the protocol on how to use reserve assets to maintain stability, and multiple layers of redundancy in price feeds and circuit breakers. Офіційний вебсайт: https://gyro.finance/ Купити GYD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Gyroscope GYD (GYD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gyroscope GYD (GYD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 24,21M $ 24,21M $ 24,21M Загальна пропозиція: $ 24,21M $ 24,21M $ 24,21M Циркуляційна пропозиція: $ 24,21M $ 24,21M $ 24,21M FDV (повністю розведена вартість): $ 24,21M $ 24,21M $ 24,21M Історичний максимум: $ 1,042 $ 1,042 $ 1,042 Історичний мінімум: $ 0,961033 $ 0,961033 $ 0,961033 Поточна ціна: $ 1,0 $ 1,0 $ 1,0 Дізнайтеся більше про ціну Gyroscope GYD (GYD)

Токеноміка Gyroscope GYD (GYD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Gyroscope GYD (GYD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GYD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GYD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GYD, досліджуйте ціну токена GYD в реальному часі!

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