Ціна Gyroscope GYD (GYD)
Поточна ціна Gyroscope GYD (GYD) сьогодні становить 1.0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.21M USD. Ціна GYD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gyroscope GYD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.83M USD
- зміна ціни Gyroscope GYD протягом дня — -0.25%
- циркуляційна пропозиція – 24.21M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gyroscope GYD до USD становила $ -0.002571511408422.
За останні 30 днів зміна ціни Gyroscope GYD до USD становила $ -0.0028134000.
За останні 60 днів зміна ціни Gyroscope GYD до USD становила $ -0.0020057000.
За останні 90 днів зміна ціни Gyroscope GYD до USD становила $ -0.000312459771822.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.002571511408422
|-0.25%
|30 днів
|$ -0.0028134000
|-0.28%
|60 днів
|$ -0.0020057000
|-0.20%
|90 днів
|$ -0.000312459771822
|-0.03%
Останній аналіз цін Gyroscope GYD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
-0.25%
+0.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GYD is a resilient stablecoin with risk control on auto-pilot. GYD is fully backed by a set of assets with fundamental innovations in risk control built in at the protocol level to automate diversification and redundancy. These innovations include automated risk diversification rules, optimized minting and redemption design that guides the protocol on how to use reserve assets to maintain stability, and multiple layers of redundancy in price feeds and circuit breakers.
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