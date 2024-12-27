Сьогоднішня ціна Gyroscope GYD (GYD)

Поточна ціна Gyroscope GYD (GYD) сьогодні становить 1.0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.21M USD. Ціна GYD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gyroscope GYD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.83M USD

- зміна ціни Gyroscope GYD протягом дня — -0.25%

- циркуляційна пропозиція – 24.21M USD

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