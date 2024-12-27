Сьогоднішня ціна Gyoza (GYOZA)

Поточна ціна Gyoza (GYOZA) сьогодні становить 0.00113462 USD з ринковою капіталізацією $ 1.12M USD. Ціна GYOZA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gyoza:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.59K USD

- зміна ціни Gyoza протягом дня — -1.90%

- циркуляційна пропозиція – 986.86M USD

Отримуйте оновлення цін GYOZA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GYOZA.