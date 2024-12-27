Ціна Gyoza (GYOZA)
Поточна ціна Gyoza (GYOZA) сьогодні становить 0.00113462 USD з ринковою капіталізацією $ 1.12M USD. Ціна GYOZA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gyoza:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.59K USD
- зміна ціни Gyoza протягом дня — -1.90%
- циркуляційна пропозиція – 986.86M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gyoza до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gyoza до USD становила $ -0.0000578960.
За останні 60 днів зміна ціни Gyoza до USD становила $ +0.0001950903.
За останні 90 днів зміна ціни Gyoza до USD становила $ -0.0004967250426766575.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.90%
|30 днів
|$ -0.0000578960
|-5.10%
|60 днів
|$ +0.0001950903
|+17.19%
|90 днів
|$ -0.0004967250426766575
|-30.44%
Останній аналіз цін Gyoza: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.90%
+8.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GYOZA is an access token that allows users to get various parsed data from the blockchain in the form of telegram bot alerts. Main goal is to provide holders with many possible types of "alpha". Blockchain analysis by a number of different bots allows us to receive information on what's going on live. Unusual volume spikes, known profitable wallets trades, insider accumulation. Data about all above allows making assesments of the token price movement in the future. All algorithms are being constantly upgraded with the help of the community! Second approach of GYOZA is passive income for the holders. We have an algorithmic trading bot that tries to find good entries on big trading pairs like ETH/USD and BTC/USD, allowing users to get into potentially profitable positions.
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