Ціна Gym Network (GYMNET)
Поточна ціна Gym Network (GYMNET) сьогодні становить 0.00966452 USD з ринковою капіталізацією $ 1.21M USD. Ціна GYMNET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gym Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 158.66K USD
- зміна ціни Gym Network протягом дня — +1.99%
- циркуляційна пропозиція – 124.80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gym Network до USD становила $ +0.00018825.
За останні 30 днів зміна ціни Gym Network до USD становила $ -0.0022379520.
За останні 60 днів зміна ціни Gym Network до USD становила $ -0.0036201977.
За останні 90 днів зміна ціни Gym Network до USD становила $ -0.00815200265631003.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00018825
|+1.99%
|30 днів
|$ -0.0022379520
|-23.15%
|60 днів
|$ -0.0036201977
|-37.45%
|90 днів
|$ -0.00815200265631003
|-45.75%
Останній аналіз цін Gym Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.88%
+1.99%
+4.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GYM NETWORK is a fully decentralized protocol operating on the Binance Smart Chain. It combines optimal yields with high rewards for its users and also provides an additional earnings mechanism through the built in affiliate system.
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