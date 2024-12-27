Сьогоднішня ціна Gym Network (GYMNET)

Поточна ціна Gym Network (GYMNET) сьогодні становить 0.00966452 USD з ринковою капіталізацією $ 1.21M USD. Ціна GYMNET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gym Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 158.66K USD

- зміна ціни Gym Network протягом дня — +1.99%

- циркуляційна пропозиція – 124.80M USD

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