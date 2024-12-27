Ціна GYEN (GYEN)
Поточна ціна GYEN (GYEN) сьогодні становить 0.00628436 USD з ринковою капіталізацією $ 9.72M USD. Ціна GYEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GYEN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.56K USD
- зміна ціни GYEN протягом дня — -0.23%
- циркуляційна пропозиція – 1.55B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GYEN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GYEN до USD становила $ -0.0002650617.
За останні 60 днів зміна ціни GYEN до USD становила $ +0.0001127854.
За останні 90 днів зміна ціни GYEN до USD становила $ -0.000622147545092389.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.23%
|30 днів
|$ -0.0002650617
|-4.21%
|60 днів
|$ +0.0001127854
|+1.79%
|90 днів
|$ -0.000622147545092389
|-9.00%
Останній аналіз цін GYEN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.11%
-0.23%
-0.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The first regulated Japanese YEN stablecoin issued by GMO-Z.com Trust Company, Inc.
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