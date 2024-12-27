Сьогоднішня ціна GYEN (GYEN)

Поточна ціна GYEN (GYEN) сьогодні становить 0.00628436 USD з ринковою капіталізацією $ 9.72M USD. Ціна GYEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GYEN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.56K USD

- зміна ціни GYEN протягом дня — -0.23%

- циркуляційна пропозиція – 1.55B USD

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