Сьогоднішня ціна GYAT Coin (GYAT)

Поточна ціна GYAT Coin (GYAT) сьогодні становить 0.00150232 USD з ринковою капіталізацією $ 1.51M USD. Ціна GYAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GYAT Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни GYAT Coin протягом дня — +1.35%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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