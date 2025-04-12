Ціна GYAT Coin (GYAT)
Поточна ціна GYAT Coin (GYAT) сьогодні становить 0.00150232 USD з ринковою капіталізацією $ 1.51M USD. Ціна GYAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GYAT Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни GYAT Coin протягом дня — +1.35%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GYAT Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GYAT Coin до USD становила $ -0.0002543259.
За останні 60 днів зміна ціни GYAT Coin до USD становила $ -0.0012062378.
За останні 90 днів зміна ціни GYAT Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.35%
|30 днів
|$ -0.0002543259
|-16.92%
|60 днів
|$ -0.0012062378
|-80.29%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GYAT Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
+1.35%
-10.08%
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