Сьогоднішня ціна GXChain (GXC)

Поточна ціна GXChain (GXC) сьогодні становить 0.431432 USD з ринковою капіталізацією $ 32.35M USD. Ціна GXC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GXChain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.68K USD

- зміна ціни GXChain протягом дня — +3.75%

- циркуляційна пропозиція – 75.00M USD

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